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Четыре самолета "ушли" в Челябинск из-за инцидента в аэропорту Екатеринбурга

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Четыре самолета, летевшие в Екатеринбург, сели в Челябинске из-за приостановки работы аэропорта "Кольцово", где аварийно приземлился борт одной из силовых структур.

Речь идет о рейсах из Сочи ("Уральские авиалинии" ), столичного "Шереметьево" ("Аэрофлот" ), турецкой Антальи (Nord Wind) и польской Познани, сообщила пресс-служба челябинского аэропорта.

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" временно не принимает и не отправляет самолеты из-за нештатной посадки воздушного судна. По информации источника "Интерфакса", речь идет о самолете Ан-12.

Об аварийной посадке воздушного судна стало известно ранее в четверг. По словам источника "Интерфакса", самолет не смог выпустить шасси и сел на "брюхо". На борту находилось около 20 человек, в результате ЧП пострадавших нет, отметил собеседник агентства.

Также стало известно, что из-за инцидента "Кольцово" временно прекратил работу в четверг. Очевидцы заметили дым в аэропорту.

Екатеринбург Челябинск Кольцово

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