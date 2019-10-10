Президент РФ заявил, что благодаря спорту россияне стали дольше жить

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В России за последние годы снизилось потребление крепких спиртных напитков, больше людей стало заниматься спортом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне очень приятно отметить, что совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы, и это очень хорошо, употребление крепких спиртных напитков, и больше занимается спортом", - сказал Путин в четверг на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава".

По его словам, результатом этого стало значительное увеличение продолжительности жизни в России.

Глава государства напомнил, что в планах России к 2024 году в регулярное занятие спортом увлечь половину граждан РФ.

"Чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьезные усилия - строим большие и малые спортивные объекты. С учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов, оснащаем спортивные площадки, школы, секции", - подчеркнул Путин.

Доклад ВОЗ

1 октября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что сокращение потребления алкоголя в России привело к значительному снижению количества смертей, связанных с употреблением алкоголя.

Согласно докладу организации, "общее употребление алкоголя на душу населения с 2003 года непрерывно уменьшается и к 2016 году снизилось на 43%". По информации ВОЗ, снижение этого показателя привело к тому, что с 2003 по 2018 год общая смертность у мужчин сократилась на 39%, у женщин - на 36%. "При этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", - указали в ВОЗ.

Специалисты международной организации отмечают, что на фоне сокращения употребления алкоголя в России "ожидаемая продолжительность жизни достигла в РФ исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин".

Статистика Минздрава РФ

В сентябре "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни граждан России увеличилась почти на восемь лет. По ее словам, материнская смертность снизилась почти в пять раз, а младенческая - в 3,6 раза.

В июне директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Татьяна Клименко заявила, что в РФ с 2009 года стали меньше пить спиртного и что употребление алкоголя на душу населения снизилось с 18 литров в год до 12,5 литра.

В апреле 2019 года Минздрав сообщил, что потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза за семь лет, до 9,3 литра в 2018 году. По данным ведомства, это привело к сокращению числа не только алкогольных отравлений, но и других алкоголь-ассоциированных расстройств, что сказалось, прежде всего, на снижении смертности мужчин трудоспособного возраста - с 2012 года на 18%.