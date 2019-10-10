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Путин предложил ввести на предприятиях должность спортивного инструктора

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над мерами стимулирования работников, занимающихся спортом, со стороны их работодателей, и даже о введении должности инструктора по спорту на предприятиях.

Такое предложение глава государства выдвинул на заседании президентского совета по спорту в Нижнем Новгороде.

Ранее в четверг Путин заявил, что россияне стали больше заниматься спортом и резко сократили потребление крепкого алкоголя, благодаря чему продолжительность жизни граждан значительно возросла.

Глава государства напомнил, что в планах России к 2024 году вовлечь в регулярное занятие спортом половину российских граждан. "Чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьезные усилия - строим большие и малые спортивные объекты. С учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов, оснащаем спортивные площадки, школы, секции", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин

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