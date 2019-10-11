Крупный пожар на складе произошел в Новосибирске

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Железнодорожном районе Новосибирска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о пожаре по адресу Понтонная 22/1 поступило в 6:07 по местному времени, пожарные прибыли на место в 06:15. На момент прибытия из здания склада площадью 40 на 15 м шел дым. Открытое горение ликвидировано в 08:07. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ликвидация пожара продолжается.