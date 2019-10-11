Два пенсионера отравились угарным газом при пожаре в высотке Иркутска

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел вечером в четверг в 16-этажном жилом доме в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, в результате пострадала пожилая супружеская пара, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Два человека получили травмы, еще 15 были спасены по лестничным маршам из задымленного подъезда", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных из окна однокомнатной квартиры на 7-м этаже шел густой черный дым. Вскрыв дверь, пожарные обнаружили на полу 84-летнего владельца квартиры и его 80-летнюю супругу. С отравлением угарным газом пенсионеры госпитализированы.

По данным МЧС, в квартире по неустановленной причине загорелся диван. Пожар был ликвидирован за 10 минут. В результате повреждены мебель и домашние вещи на площади 12 кв. м, квартира закопчена по всей площади.

"Дом оборудован внутренним противопожарным водоснабжением. Однако пожарные краны на этажах были без пожарных рукавов и без соединительных устройств, поэтому воспользоваться ими не удалось", - отмечается в сообщении.