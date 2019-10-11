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Осужденный за наркотики журналист "Звезды" вышел из колонии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник телеканала "Звезда" Андрей Евгеньев, приговоренный к трем годам колонии за хранение наркотиков, вышел на свободу, отбыв наказание, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Комментарием УФСИН Ивановской области агентство пока не располагает.

Евгеньев родился в Иванове. Он работал редактором соцсетей на "Звезде". В октябре 2016 года его задержали в Москве по подозрению в связи с наркоторговцем. Сам он утверждал, что при задержании его избили и подбросили наркотики.

В ноябре 2017 года Хорошевский суд приговорил его к трем годам общего режима за хранение большой партии наркотиков без цели сбыта. Вину он не признал и безуспешно оспаривал приговор.

В августе 2019 года Палехский районный суд Ивановской области отказал Евгеньеву в условно-досрочном освобождении.

После задержания в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков, Союз журналистов России потребовал, чтобы председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовные дела о превышении полномочий полицейскими, которые задерживали Евгеньева. Глава СК поручил взять на контроль это дело и дело о задержании студента Никиты Михеенко, которого также осудили за наркотики.

Андрей Евгеньев Звезда Медуза Иван Голунов. СКР Александр Бастрыкин Иваново Москва

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