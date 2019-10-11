Пожар рядом с новосибирским химзаводом потушили

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Новосибирске потушили пожар на складе пуха и пера неподалеку от Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, выпускает ядерное топливо), сообщили в областном управлении МЧС. Горевшее здание с заводом не связано и пожар предприятию не угрожал, заверили в пресс-службе НХЗК.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном здании, расположенным рядом с заводом, загорелась кровля на площади 300 квадратных метров. Здание, которое стоит вне территории НХЗК, оказалось складом, на котором хранилось около 100 тонн пера и пуха. Товар принадлежал предпринимателю, который производит пуховую одежду, подушки и одеяла.

В 18:30 по местному времени (14:30 мск) пожар локализовали, в 18:48 - потушили. После этого пожарные проливали горевший пух, чтобы предотвратить повторное возгорание.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при ремонте кровли.