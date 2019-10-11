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Десяти школьникам стало плохо из-за разгерметизации огнетушителя

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В одной из школ в Горячем ключе двое детей уронили порошковый огнетушитель в классе, произошла разгерметизация. Десять детей почувствовали себя плохо и их отвезли в больницу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, это случилось на перемене. Пострадавших доставили в больницу для обследования, их состояние опасений не вызывает.

В ГУ МВД Краснодарского края подтвердили инцидент с огнетушителем и сказали, что в результате никто не пострадал.

Краснодарский край МВД Горячий Ключ

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