Десяти школьникам стало плохо из-за разгерметизации огнетушителя

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В одной из школ в Горячем ключе двое детей уронили порошковый огнетушитель в классе, произошла разгерметизация. Десять детей почувствовали себя плохо и их отвезли в больницу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, это случилось на перемене. Пострадавших доставили в больницу для обследования, их состояние опасений не вызывает.

В ГУ МВД Краснодарского края подтвердили инцидент с огнетушителем и сказали, что в результате никто не пострадал.