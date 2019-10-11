Вор-сладкоежка в Коми избежал наказания за кражу 11 просроченных тортов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Следователи не стали возбуждать уголовное дело в отношении жителя Сосногорского района Коми, подозреваемого в краже тортов из магазина.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Сосногорска, по результатам проверки следователь вынес постановление об отказе в возбуждении дела в связи с отсутствием состава преступлений. Выяснилось, что мужчина знал о хранившихся просроченных тортах в подсобном помещении "Пятерочки" в поселке Нижний Одес. Находясь в нетрезвом состоянии, он решил похитить из подсобки продукты. Он с помощью прута отогнул обшивку из металлического листа в подсобке и через образовавшийся проем достал торты.

"Мужчина на санках отвез их (торты - ИФ) домой, при этом по пути уронив один и скормив его собаке. Два торта он съел, оставшиеся восемь добровольно выдал сотрудникам полиции, которые вычислили его на утро после произошедшего", - отметил собеседник агентства.

Мужчина вину признал в полном объеме. Представитель магазина пояснил, что похищенные продукты являлись списанными в связи с нарушением качества и истечением срока годности, поэтому материальной ценности не представляли. Стоимость восстановительных работ в подсобке "Пятерочки" составила чуть больше тысячи рублей, что не стало для магазина значительным ущербом.

11 апреля 2019 года в полицию Сосногорска сообщили о краже тортов из "Пятерочки" в Нижнем Одесе. Выяснилось, что похитили 11 тортов. В тот же день сотрудники МВД вышли на след подозреваемого - 29-летнего местного жителя.