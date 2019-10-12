В Минобороны сообщили о сокращении числа дисциплинарных батальонов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рост дисциплины в российской армии привёл к снижению числа дисциплинарных батальонов в войсках, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны России Евгений Бурдинский.

"Количество дисбатов мы сокращаем, это говорит о том, что все категории военнослужащих проходят службу более дисциплинированно", - сказал Бурдинский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что случаи нарушения дисциплины со стороны призывников являются единичными. Повышение дисциплины в армии подтверждается и статистикой со стороны органов следствия и прокуратуры.

Генерал напомнил, что срок нахождения в дисбате не засчитывается в общий срок прохождения срочной службы, поэтому призывники-нарушители будут уволены из армии позже своих сослуживцев.

Бурдинский также рассказал, что с 2014 года количество уклонистов уменьшилось в шесть раз - до 1 600 человек. "Мы стараемся работать так, чтобы такого явления, как уклонист, вообще не было", - сказал генерал.