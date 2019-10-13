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В Совфеде заявили о пользе переговоров между Дамаском и курдами

Посредниками в них могли бы стать РФ и США

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU -

Переговоры между Дамаском и курдами были бы полезны, - сенатор Джабаров

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Переговоры между курдскими группировками и Дамаском по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии после начала турецкой военной операции принесли бы несомненную пользу, считает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Для меня сам факт переговоров - это новость, но любые переговоры лучше войны - это очевидно. Военного решения курдской проблемы нет", - сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что договоренностям Сирийских демократических сил и Дамаска по поводу защиты северной границы Сирии предшествовали консультации, в которых принимала участие и РФ.

Так, высокопоставленный член курдской Демократической прогрессивной партии Ахмед Сулейман заявил, что консультации проходили на используемой Россией базе Хмеймим. При этом эта партия не имеет отношения к Сирийским демократическим силам, основу которой составляют бойцы-курды.

При этом другие источники заверяют, что на самом деле переговоры проходили в Дамаске, причём как до, так и после старта турецкой военной операции на севере Сирии.

"Свою роль посредников, наряду с Россией, могли бы сыграть США. К переговорам могла бы подключиться Турция", - отметил Джабаров.

Россия Турция Сирия США Совет Федерации

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