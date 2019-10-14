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Профильный комитет Думы возразил против сокращения расходов на контроль за НКО

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Думский комитет по развитию гражданского общества возразил против заложенного в проекте бюджета на 2020-2022 годы сокращения расходов на работу Минюста по контролю за некоммерческими организациями. Об этом говорится в заключении комитета.

Законопроект предусматривает сокращение этих расходов с 4 045 млн рублей в 2019 году до 3 157,4 млн рублей в 2020 году, то есть на 28%. В комитете это считают недопустимым и предлагают увеличить финансирование этой деятельности ко второму чтению бюджета.

Депутаты считают госнадзор за работой НКО, в том числе религиозных и иностранных организаций крайне важен для того, чтобы они соблюдали российские законы, говорится в отзыве. Должный уровень контроля позволит "обеспечить политическую стабильность в РФ, предотвратить попытки ряда иностранных государств вмешаться во внутренние дела нашей страны путем использования прямо или косвенно контролируемых ими некоммерческих организаций".

Минюст Госдума

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