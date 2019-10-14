Владивосток начали очищать от рекламы и ларьков по образцу Москвы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Во Владивостоке с улиц убрали больше 70 рекламных конструкций, оказавшихся незаконными, сообщила пресс-служба мэрии. Очищать город от рекламы и ларьков начали по требованию полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который 3 октября заявил, что Владивосток "остался в 90-х годах" и что его нужно привести в порядок, как это было сделано с Москвой.

Работа по демонтажу баннеров, афиш, штендеров и указателей ведется во всех районах города. "Специалисты также отмечают, что незаконная реклама не только портит облик краевого центра, но еще и создает большие неудобства автолюбителям и пешеходам", - говорится в пресс-релизе. Одновременно чиновники начали разъяснять бизнесу "правила и нормы в данном направлении" и принимать меры по привлечению к ответственности за незаконную расклейку объявлений и афиш.

В рубрике "Фото дня" пресс-служба мэрии сообщила о демонтаже незаконных киосков на улицах Черемуховая и Терешковой.

В начале октября Трутнев заявил, что Владивосток "с точки зрения всех названий, киосков, лоточков, табличек находится в 90-х, "причем, в начале 90-х". "Возьмите всю документацию нормативную, как это сделано в Москве, на думу вынесите предложения, примите решение, установите сроки, в течение которых это будет сделано. Приведите это все в нормативное состояние. Город надо вычистить. Если это столица, то она и должна выглядеть как столица - и по дорогам, и по всему", - потребовал он.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объяснил, что ситуация возникла из-за "междоусобицы" между властями края и города: "каждый подписывал свои решения, власть менялась, люди уходили, ответственности никакой", в результате на улицах оказалось много несанкционированных объектов.

Сергей Собянин возглавил Москву осенью 2010 года. Весной 2011 года он потребовал убрать с улиц незаконную уличную рекламу, в результате, к примеру, полностью исчезли рекламные растяжки над проезжей частью улиц и многие конструкции на фасадах домов и крышах. В ноябре 2010 года он потребовал упорядочить ларьки и киоски, которые мешали проходу граждан, и в результате таких объектов в городе стало намного меньше, право на торговлю в определенных точках периодически разыгрывают на конкурсе, а торговцев обязали закупать ларьки определенного дизайна. Затем власти в несколько заходов демонтировали торговые павильоны, которые также оказались незаконно установленными.