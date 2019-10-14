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Наркодилеров, выбросивших во время погони 1 кг героина, задержали под Иркутском

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в ночь на воскресенье, 13 октября, задержали на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области двух жителей города Братск, которые перевозили в автомобиле более 1 кг героина, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере)", - говорится в сообщении. В МВД добавили, что подозреваемые арестованы по решению суда.

По данным полиции, подозреваемые - 28-летний мужчина и 37-летняя женщина - были задержаны после погони. Водитель Volkswagen, на котором они передвигались, проигнорировал требование полицейских остановиться. После этого из окна автомобиля был выброшен пакет с порошком белого цвета. Позднее экспертиза установила, что там был героин.

Через несколько минут автомобиль был блокирован двумя экипажами ДПС.

МВД Иркутская область

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