Бывшему челябинскому вице-губернатору заменили срок в колонии на принудительные работы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Копейский городской суд в понедельник заменил бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову, осужденному в 2018 году на 5,5 лет лишения свободы, неотбытый срок наказания в колонии на принудительные работы, сообщила "Интерфаксу" консультант суда Ольга Кадочникова.

"Сандаков ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, и суд принял решение заменить содержание в колонии строгого режима на принудительные работы", - сказала Кадочникова.

С учетом срока содержания под стражей и домашним арестом бывший вице-губернатор отбыл половину назначенного судом наказания.

В октябре прошлого года Сандаков был приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 7 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки.

По данным суда, Сандаков в 2011-2012 годах получил от экс-мэра Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей за готовность помочь ему с назначением главой Магнитогорска, пользуясь влиянием на работавшего тогда губернатора Михаила Юревича. Как выяснил суд, эти обещания были обманом.

Также суд признал, что Сандаков подстрекал специалиста по компьютерным технологиям к тому, чтобы он в 2013 году взломал электронную почту челябинского политолога Александра Подопригоры и экс-главы управления администрации губернатора Александра Плозова, чтобы получить доступ к их переписке.

Осужденный бывший вице-губернатор вину не признал.