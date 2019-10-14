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Серийный насильник из Томска оказался экс-силовиком

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, которого обвиняют в нескольких изнасилованиях в городе Стрежевой Томской области, ранее работал в силовых структурах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, предполагаемый серийный насильник работал в правоохранительных органах, уволившись в 90-х годах. Преступления он совершал, уже покинув службу.

О задержании 60-летнего мужчины стало известно 13 октября. Он подозревается в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет с 2004 по 2017 год, сообщает СКР.

Задержать злоумышленника удалось благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления.

Обвиняемому инкриминируют два изнасилования, два эпизода насильственных действий сексуального характера. Мера пресечения еще не избиралась.

Томск

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