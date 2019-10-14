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Нелегал из США попал под следствие в Обнинске за избиение полицейского

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - 68-летний гражданин США, незаконно находившийся на территории России, стал фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского в городе Обнинске Калужской области, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, разрешение на проживание в России у иностранца закончилось еще в августе. Он жил в Обнинске у своей знакомой, но поссорился с ней, и та вызвала полицию. В ходе проверки документов американец ударил полицейского кулаком в лицо.

Против американца возбудили дело о применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Калужская область Обнинск США

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