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Американец-нелегал получил год колонии в России за избиение полицейского

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Обнинский городской суд Калужской области приговорил 69-летнего гражданина США к году колонии-поселения за насилие в отношении полицейского, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 7 октября 2019 года проживающий без регистрации в городе Обнинске американец повздорил с хозяйкой квартиры, и та вызвала полицию. По вызову прибыл участковый. На предложение предъявить документы иностранец ударил его кулаком в лицо.

В том же месяце сообщалось, что против американца возбудили уголовное дело о применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Калужская область МВД США Обнинск

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