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Правительство добавит 50 млрд рублей на химиотерапию в 2020 году

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В 2019 и 2020 году правительство выделит дополнительно 50 млрд рублей на химиотерапевтическое лечение онкобольных, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сказала это на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По ее словам, всего на такое лечение в рамках нацпроекта будет направлено дополнительно 120 млрд рублей.

Голикова напомнила, что в 2019 году на увеличение химиотерапевтического лечения в бюджет фонда обязательного медицинского страхования было направлено 70 млрд рублей, что позволило увеличить количество курсов химиотерапии.

По словам вице-премьера, в целом на лекарственное обеспечение граждан в бюджете 2020 года будет направлено 177 млрд рублей.

Татьяна Голикова Дмитрий Медведев

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