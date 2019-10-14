Возбуждено дело против красноярских сотрудников лесоохраны, приписавших себе тушение пожара
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело после предоставления недостоверных сведений о тушении лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края сотрудниками краевого Лесопожарного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
По данным ведомства, лесной пожар был обнаружен в мае 2019 года на одном из участков Гремучинского лесничества. По документам в его тушении в течение трех суток принимали участие 9 работников Лесопожарного центра.
Однако, как говорится в сообщении, фактически пожар потушили менее чем за сутки сотрудники лесозаготовительной организации, находившиеся на данной территории.
При этом на основании подложных документов руководитель тушения пожара отчитался о затратах на борьбу с огнем, которые якобы составили 45 тыс. рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование находится на контроле краевой прокуратуры.