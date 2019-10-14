Возбуждено дело против красноярских сотрудников лесоохраны, приписавших себе тушение пожара

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело после предоставления недостоверных сведений о тушении лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края сотрудниками краевого Лесопожарного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

По данным ведомства, лесной пожар был обнаружен в мае 2019 года на одном из участков Гремучинского лесничества. По документам в его тушении в течение трех суток принимали участие 9 работников Лесопожарного центра.

Однако, как говорится в сообщении, фактически пожар потушили менее чем за сутки сотрудники лесозаготовительной организации, находившиеся на данной территории.

При этом на основании подложных документов руководитель тушения пожара отчитался о затратах на борьбу с огнем, которые якобы составили 45 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование находится на контроле краевой прокуратуры.