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Обыски у экс-сотрудников штабов Навального начались в Кузбассе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят обыски у бывших сотрудников штаба оппозиционера Алексея Навального в Кемерово и Новокузнецке.

Во вторник утром Антон Волошин, бывший координатор "народного" штаба Навального в Новокузнецке, который был закрыт в июле прошлого года, сообщил в твиттере, что у него проходят обыски. "У меня обыск. Ищут отмытые ФБК миллиарды", - написал Волошин.

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Бывшая сотрудница кемеровского штаба Навального Серафима Тебенихина также сообщила "Интерфаксу", что у нее начался обыск. "Сейчас идет обыск, никто ничего не объясняет, сотрудник Росгвардии (участвующий в обыске - ИФ) вообще отказался представляться", - отметила она.

Также она сообщила, что с обыском приехали и к ее молодому человеку, который тоже был волонтером кемеровского штаба.

В середине сентября обыски в штабах Навального и его сотрудников проходили в нескольких городах Сибири: Кемерово, Новосибирске, Омске, Томске, Иркутске и Барнауле.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Кемерово Новокузнецк Алексей Навальный

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