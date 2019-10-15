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Задержан еще один подозреваемый в избиении росгвардейца на акции 27 июля

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу "27 июля" задержало еще одного подозреваемого в насилии против сотрудника Росгвардии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

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Как сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы, это Александр Мыльников, чье местонахождение устанавливалось.

В ведомстве считают, что его в действиях "усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)".

По данным следствия, 27 июля на улице Рождественка Мыльников, а также Егор Лесных и Максим Мартинцов повалили на землю охранявшего общественный порядок росгвардейца и избили его ногами.

Александр Мыльников Москва

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