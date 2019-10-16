СКР попросил суд арестовать на два месяца новых фигурантов "московского дела"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду рассмотрит требование Следственного комитета РФ (СКР) об аресте новых фигурантов дела о летних протестных акциях в Москве, обвиняемых в применении насилия к сотрудникам Росгвардии.

"В суд поступили ходатайства следователя об избрании в отношении Владимира Емельянова, Андрея Баршая, Егора Лесных и Максима Мартинцова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Следствие просит их арестовать до 14 декабря. Царева добавила, что заседания начнутся в ближайшее время.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что СКР установил шесть участников акции 27 июля, которых обвиняют в применении насилия к представителю власти.

В частности, Егора Лесных и Максима Мартинцева обвинили в том, что они в группе лиц напали на росгвардейца на Рождественке и повалили его на тротуар. Лесных нанес еще одному силовику удар ногой, считает следствие. По версии СК, Андрей Баршай толкнул с разбега в спину сотрудника Росгвардии. Владимира Емельянова обвинили в том, что он силой удерживал росгвардейца, мешая ему работать. Эти четверо подозреваемых были задержаны.

Еще двое фигурантов, узнав о следственных действиях, скрылись, добавили в СКР. 15 октября следователи сообщили, что задержало еще одного подозреваемого в насилии против сотрудника Росгвардии - Александра Мыльникова, чье местонахождение устанавливалось.

Уголовное дело о массовых беспорядках СКР возбудил после несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля. По нему до 14 октября были задержаны 18 человек, в отношении шестерых из них дела закрыли, семерых суд признал виновными. Это дело в СМИ получило название "дела 27 июля" и "московского дела".