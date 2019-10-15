Россиянин попытался вывезти в Латвию культурные ценности на полмиллиона рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Псковские таможенники задержали старинные книги, гравюры и рисунки, которые гражданин России пытался незаконно вывезти в Латвию.

Как сообщает пресс-служба Псковской таможни, при прохождении контроля на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Бурачки" на российско-латвийской границе в Себежском районе региона мужчина не подал пассажирскую таможенную декларацию, а при беседе с таможенниками не сообщил им, что в его машине есть товар, подлежащий декларированию. Мужчина также не предоставил никаких разрешающих документов на вывоз ценностей.

Коробки с книгами, картинами, плакатами и рисунками были обнаружены в автомобиле нарушителя. Все произведения были направлены на искусствоведческую экспертизу, по результатам которой 17 книг и графических произведений признаны культурными ценностями, в том числе печатное издание книги 1903 года "Император Николай Первый. Его жизнь и царствование", том 1 и 2, автор Н.К. Шильдер. Рыночная стоимость двух томов превышает 220 тыс. рублей.

В коробке также оказалось печатное издание "Памятники старинной архитектуры России. В типах художественного строительства. Часть первая. Русская провинция", автор Г.К. Лукомский. Книга издана в Санкт-Петербурге в 1916 году и является редким малотиражным изданием, относится к категории культурных ценностей как печатное издание, созданное более ста лет назад.

Как отмечает пресс-служба, нарушитель, кроме того, пытался вывезти печатное издание "Вышний покров над Афоном, или Сказания о святых, чудотворных, во Афоне прославившихся, иконах", изданное в Санкт-Петербурге в 1867 году, две части книги 1904 года "Очерки по истории русской культуры" П.Н. Милюкова, книгу "В память Священного Коронования Их Императорского Величества Николая Александровича и Александры Федоровны", выпущенную в Санкт-Петербурге в 1896 году книгоиздательством Германа Гоппе, русско-французский карманный словарь П.Г. Спивакова, изданный в Киеве в 1901 году, офорт "Часовенька" Ивана Шишкина, созданный в Санкт-Петербурге в 1894 году.

"Состояние всех редких печатных и графических изданий оценивается как удовлетворительное. В соответствии с заключением эксперта рыночная стоимость предметов, отнесенных к категории культурных ценностей, на внутреннем рынке РФ составляет свыше 495 тыс. рублей", - отмечается в релизе.

По факту незаконного перемещения через границу культурных ценностей в крупном размере возбуждено уголовное дело (по ч.1 ст.226.1 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.