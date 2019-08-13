"Ъ" назвал претендентов на место заместителя главы Росгвардии Золотова

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На должность первого заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова претендуют два высокопоставленных сотрудника ведомства - выходец из администрации президента и ФСБ Олег Плохой и генерал-полковник Сергей Ченчик, возглавляющий главный штаб войск национальной гвардии, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что официально указ об отставке и увольнении действующего первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова еще не подписан. Он с конца июня находится в отпуске, однако источники газеты утверждают, что на его место уже рассматривают двух кандидатов.

Ченчик уже занимает должность одного из первых заместителей директора Росгвардии, напоминает "Коммерсантъ".

Однако, по информации газеты, главным претендентом на место Меликова является Плохой. В настоящее время он является заместителем главы Росгвардии. С 1986 по 1999 год Плохой служил в органах госбезопасности, откуда перешел в администрацию президента. Там он занимался противодействием коррупции, после чего был направлен в Минюст, а затем в Росгвардию.

В начале июля информированный источник сообщал "Интерфаксу", что сразу несколько высокопоставленных сотрудников Росгвардии вскоре могут отправить в отставку. В их числе был назван и Меликов. Как утверждалось, первый замглавы Росгвардии на тот момент уже написал рапорт об отставке.