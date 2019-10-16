В Петербурге собрались снести православный храм как незаконную постройку

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в районе Озерки под угрозой сноса оказался православный храм-часовню Святителя Николая, который был признан незаконной постройкой.

"Очевидно, что это будет первый случай в новейшей истории России, когда по решению чиновников сносят действующий православный храм", - приводит слова настоятеля прихода священника Александра Гинкеля газета "НГ-Религии".

В 2013 году в районе Озерки началось строительство жилого комплекса, а в 2014 году частная стройкомпания с благословения митрополита Петербургского Варсонофия построила там небольшую деревянную часовню.

В 2018 году фирма-строитель храма обанкротилась. В рамках судебного дела о банкротстве выяснилось, что разрешительная документация на храм отсутствует, а застройщик не заключал договора передачи часовни с Петербургской епархией. Таким образом, юридически храм считается незаконным самостроем.

Позднее в Арбитражный суд Петербурга был подан иск о сносе храма, в материалах которого утверждалось, что жителям ЖК мешает раздающийся из храма колокольный звон.

"Снос храма по решению суда - вещь экстраординарная. С другой стороны, если храм построен с нарушением закона, надо строго спрашивать с тех, кто допустил это и довел ситуацию до абсурда", - сказал изданию глава комитета петербургского парламента по образованию, науке и культуре Максим Резник.

По мнению защитника действующего храма, координатора петербургского отделения движения "Воины света" Глеба Лихотина, снос станет юридическим прецедентом, позволяющим сносить храмы, мечети и синагоги, при этом активист считает, что "недочеты можно найти в строительной документации любого возведенного объекта".