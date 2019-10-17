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Суд обязал иркутского губернатора уволить главу ветслужбы

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Кировский суд Иркутска обязал губернатора Сергея Левченко уволить в связи с утратой доверия руководителя службы ветеринарии региона Бориса Балыбердина. Этого требовал областной прокурор Александр Воронин.

Балыбердин не уведомил руководство о конфликте интересов, когда в ОГБУ "Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных" и ОГБУ "Иркутская районная станция по борьбе с болезнями животных" устроились на работу его жена, сын и две дочери, выяснила прокуратура.

Областная комиссия по борьбе с коррупцией 21 июня рекомендовала Левченко уволить чиновника в связи с утратой доверия. 2 августа губернатор объявил ему выговор, но увольнять не стал. Прокуратура это оспорила.

Суд признал наложение взыскания незаконным и постановил, что Балыбердин должен быть уволен.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Балыбердин в 2004 году был назначен начальником управления ветеринарии Иркутской области, с 2007 года - руководитель региональной службы ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области.

Иркутская область Сергей Левченко Борис Балыбердин прокуратура Кировский суд

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