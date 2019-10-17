Россия в 2020 году пригласит почти на треть меньше иностранных рабочих

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Россию в 2020 году приедет почти на треть (более чем на 27%) меньше иностранных рабочих, сообщает пресс-служба Минтруда в четверг.

Потребность в трудовых мигрантах на 2020 год определена на основании предложений от региональных властей и сформирована "с учетом сложившегося положения на рынке труда, демографической ситуации, принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов, возможностей обустройства иностранных граждан", поясняют в ведомстве.

Межведомственная комиссия при Минтруде России предлагает определить потребность в иностранных рабочих на 2020 год в размере 104 тыс. 993 человека, что составляет 72,6% от потребности на текущий год, говорится в сообщении.

Потребность имеется преимущественно в замещении рабочих мест, требующих наличия профессиональной квалификации, говорят в Минтруде. "Привлечение иностранных работников в рамках квот позволит удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных работниках, реализовать инвестиционные проекты, включая необходимые для строительства космодрома "Восточный", газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины (проект ЗапСибНефтехим) и другие", - отмечает пресс-служба.

Там поясняют, что основными причинами привлечения иностранных работников в Россию являются: реализация инвестиционных проектов с участием иностранного капитала; применение импортного технологического оборудования, нуждающегося в установке, наладке и обслуживании квалифицированными иностранными специалистами; использование современных технологий в строительстве, соблюдение качества и сроков выполнения строительных работ; отсутствие отечественных специалистов с необходимой квалификацией в России.

Ранее в опубликованном проекте постановления правительства РФ говорилось, что в Россию планируется пригласить почти 30 тыс. иностранцев на горные, горно-капитальные, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, 19,6 тыс. квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий, 11,5 тыс. рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, 2,7 тыс. водителей и машинистов подвижного оборудования, 6,8 тыс. операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования, 2,6 тыс. неквалифицированных рабочих, 2,3 тыс. специалистов в области естественных и инженерных наук, 6,1 тыс. руководителей организаций, 1,3 тыс. продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды.