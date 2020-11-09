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Мишустин резко сократил квоты на мигрантов для регионов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением установил квоту на выдачу 39 325 разрешений на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства в 2021 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Экономический кризис

В приложении к документу квоты распределяются по регионам.

Больше всего разрешений получили Московская область - 2500, Москва - 2000 и Петербург - 1200. Белгородская, Тульская, Ростовская области и Ставропольский край смогут принять по 1000 мигрантов.

По данным из открытых источников, в 2020 году была выделена квота на 60 270 разрешений, в 2019 - на 83 480, а в 2018 году - 90 360.

Ранее в ноябре стало известно, что, по данным МВД на сентябрь, в стране число трудовых мигрантов сократилось практически на четверть в годовом измерении и составило около 1,8 млн человек против 2,3 млн в сентябре 2019 года. Также сообщалось, что стройкам не хватает рабочих, а бизнесу - курьеров, поскольку мигранты не могут приезжать в Россию из-за коронавирусных ограничений.

Хроника 27 января – 09 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Михаил Мишустин правительство Москва Петербург Московская область коронавирус

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