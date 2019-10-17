Федотов уклонился от прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ

Председатель СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов заверил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью, но уклонился от ответа на вопрос, покидает ли от СПЧ.

"Правозащитной деятельностью я занимаюсь с восьмого класса средней школы. Неужели вы думаете, что на 71-м году жизни я займусь чем-нибудь другим?", - сказал Федотов на выездном заседании СПЧ в Петербурге в четверг, отвечая на вопрос журналиста о своей работе в Совете.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Федотов может уйти с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе (в сентябре ему исполнилось 70 лет). Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы СПЧ источник назвал руководителя Общественной палаты Валерия Фадеева. Уход Федотова с поста председателя СПЧ на данный момент подтвердила только член Совета Ева Меркачева.

Михаил Федотов в 1972 году окончил юридический факультет МГУ, доктор юридических наук, профессор. На госслужбу пришел в 1990 году - с 1990 по 1992 год был заместителем министра печати и массовых коммуникаций РФ. С декабря 1992-го по август 1993-го возглавлял министерство печати и массовых коммуникаций. С 1993 по 1998 год был постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

С мая 1998 года - секретарь Союза журналистов России и сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу. С 2010 года возглавляет Совет при президенте РФ по правам человека.

Валерий Фадеев с 1998 по 2017 годы был главным редактором журнала "Эксперт", совладельцем и гендиректором одноименного медиахолдинга. С 2014 по 2018 гг. вел программы на "Первом канале", в том числе итоговые воскресные выпуски программы "Время".

Член Высшего совета, сокоординатор либеральной платформы политической партии "Единая Россия", член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

19 июня 2017 года состоялось пленарное заседание ОП РФ, на котором новым секретарем был избран Валерий Фадеев.