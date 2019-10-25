Лавров заявил, что норвежец Берг может вернуться на родину в любой момент

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Обвиненный в России в шпионаже норвежец Фруде Берг может вернуться на родину в любой момент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В любой момент", - сказал он норвежским журналистам.

Отвечая на вопрос, как эта история влияет на двусторонние отношения России и Норвегии, министр сказал: "никак".

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве.

Мосгорсуд 16 апреля 2019 приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Согласно версии обвинения, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.

Обвинение утверждало, что Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Защита настаивала на том, что "обвинение не продемонстрировало и не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут, и его неосведомленность была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутствии в его действиях состава преступления".