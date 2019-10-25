Поиск

Лавров заявил, что норвежец Берг может вернуться на родину в любой момент

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Обвиненный в России в шпионаже норвежец Фруде Берг может вернуться на родину в любой момент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В любой момент", - сказал он норвежским журналистам.

Отвечая на вопрос, как эта история влияет на двусторонние отношения России и Норвегии, министр сказал: "никак".

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве.

Мосгорсуд 16 апреля 2019 приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Согласно версии обвинения, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.

Обвинение утверждало, что Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Защита настаивала на том, что "обвинение не продемонстрировало и не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут, и его неосведомленность была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутствии в его действиях состава преступления".

Россия Норвегия Фруде Берг

Новости по теме

Новости

Посольство РФ с США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Что произошло за день: четверг, 24 октября

В Москве арестован правозащитник Маяков

Дело Михаила Абызова

Михаил Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

Госдума согласилась на лишение депутата Герасименко неприкосновенности из-за ДТП

В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"

Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от "Единой России"
Дело "Нового величия"

ФСИН подтвердила побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста

ФСИН подтвердила побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста

В Генпрокуратуре подсчитали осужденных за оскорбление госсимволов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');