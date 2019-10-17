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В Кремле готовы рассмотреть приглашение Путина на саммит G7

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"После этого (ознакомления - ИФ) можно будет оценивать", - сказал "Интерфаксу" Песков, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на ранее прозвучавшее в Белом доме заявление и будут ли готовы рассмотреть такое приглашение, если оно поступит.

Ранее в четверг в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне. И.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни сказал, что в контексте ведущихся дискуссий такое участие РФ в саммите G7 в 2020 году "могло бы быть промежуточным шагом" к возрождению "большой восьмерки".

Дмитрий Песков Владимир Путин США

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