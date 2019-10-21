На Сахалине уволилась директор школы, где дети избили одноклассницу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В городе Поронайске уволилась директор школы №2, где на прошлой неделе ученики четвертого класса побили одноклассницу, которая напомнила учителю, что им забыли задать домашнее задание. Об увольнении Ларисы Сыругиной сообщили в пресс-службе администрации Сахалинской области.

21 октября Сыругина подтвердила на собрании, что оставила должность директора, но останется работать в школе и будет преподавать математику, передает Sakhalin. Info. На этом же собрании педагогам представили врио директора - заместителя Сыругиной по воспитательной работе Оксану Бывшеву. Родители школьников собирают подписи против увольнения директора, отмечает агентство.

Нападение на четвероклассницу произошло 15 октября. После этого девочку госпитализировали. По данным губернатора региона Валерия Лимаренко, ее били всемером. В Поронайск приезжала глава областного Минздрава Наталья Мурашова, по ее инициативе проходит служебная проверка. Также школу проверяют прокуратура и Следственный комитет.