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Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

Полиция оцепила территорию вокруг пожара

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.

"Огонь распространился на надворные постройки, и общая площадь пожара составила 4 000 кв. м. Угрозы распространения в настоящее время нет, пострадавших нет, возгорание локализовано", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка МВД отметили, что полицейские оцепили территорию станции, где горят несколько вагонов и штабелей леса. Также на месте работают сотрудники ДПС.

Кроме того, в Партизанский район направлена дополнительная следственно-оперативная группа, добавили в ведомстве.

Красноярский край

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