В Красноярском крае мэра города лишили прав за пьяное вождение

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае мировой суд оштрафовал главу Лесосибирска Андрея Хохрякова на 30 тысяч рубле и лишил на полтора года водительских прав. Как говорил "Интерфаксу" информированный источник, поводом стало задержание чиновника за рулем в нетрезвом виде в июне.

Из постановления суда следует, что 21 июня сотрудники ГАИ остановили машину Хохрякова на трассе Красноярск-Енисейск сотрудники ГАИ. Им пришлось включить сирену и проблесковые маячки. Чиновник был за рулем. Полицейские считают, что у него были признаки алкогольного опьянения.

В отделе полиции Хохряков отказался пройти медосвидетельствование, но согласился сделать это в медицинском учреждении. Врачи подтвердили, что он был нетрезв, говорится в документе.

Суд оштрафовал чиновника за пьяное вождение и обязал его оплатить стоимость хранения его машины на стоянке.

Хохряков руководит Лесосибирском с ноября 2015 года.