Эксперты назвали политизированной публикацию AP о Памфиловой

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Общественная коллегия СПЧ по жалобам на прессу сочла "небеспристрастной" и "политизированной" публикацию агентства Associated Press о председателе Центризбиркома Элле Памфиловой. Об этом говорится в решении коллегии.

Чиновница пожаловалась на материал Натальи Васильевой от 29 августа с заголовком "Глава Центризбиркома России поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве" (Russian election chief defends ban on Moscow candidates). По ее словам, журналистка записала с ней часовое видеоинтервью, но не опубликовала его целиком, видеозапись вообще не обнародовала, а ее цитаты подала вырванными из контекста. В результате вышел авторский материал, а не интервью. В АР заявили, что статья в целом корректна.

В коллегии отказались комментировать обвинения в нарушении договоренностей, поскольку не могут подтвердить, что такие договоренности были.

"Признавая за журналистом право выбора личной, в том числе, не беспристрастной позиции при обращении к конфликтной ситуации, имеющей признаки выраженного общественного интереса, коллегия усматривает проблему оспоренного текста в том, что публикация, которая должна рассматриваться - по словам самой Натальи Васильевой - не как авторская статья журналиста, а как интервью Эллы Памфиловой, председателя ЦИК Российской Федерации, имеет явные признаки текста небеспристрастного, политизированного и, главное, заметно расходящегося со смыслом и тональностью сказанного Э.А. Памфиловой на камеру", - говорится в выводах структуры.

Коллегия не согласилась с мнением журналистки, что ее материал полностью соответствует профессионально-этическим стандартам.

Цитаты Памфиловой в публикации не искажены, но их общий смысл расходится с тем, что чиновница вкладывала в собственные слова, указали эксперты.

Не усматривая в оспоренном тексте признаков пропаганды, Коллегия соглашается со следующим выводом своего эксперта С.К. Шайхитдиновой:

"Сопоставление со стенограммой данного в спорных текстах пересказа ответов главы Центризбиркома на вопросы интервью, а также цитат из ее речи, подтверждает их документальность. Однако, несмотря на то, что в публикациях действительно использованы высказывания Эллы Памфиловой из ее интервью, их общий смысл расходится с тем, что она в них вкладывала.

Этот эффект достигнут за счет описания политической позиции главы ЦИК, которую та не заявляла. Ее цитаты приведены в контексте противостояния власти и оппозиции, хотя Памфилова в интервью этой темы старалась избежать. Также действия ЦИК автор публикации включила в отрицательно оцениваемый контекст, считают в коллегии.

Поэтому публикация, хотя в ней нет пропаганды, выглядит тенденциозной, что нарушает принцип объективности, говорится в заключении.

В еще одном пассаже две фразы звучат как раскавыченные цитаты Памфиловой, но в интервью их не было, а это противоречит идеалам точности и корректности в декларации АР. Заголовок статьи позицию чиновницы не отражает, добавили в коллегии.



Стороны обязались не использовать это решение в других спорах, в том числе в суде.

На заседании коллеги 26 сентября обнаружилось, что ЦИК и журналисты по-разному понимают, что такое интервью. Стандарты АР не разрешают публиковать текст объемом больше тысячи слов, поэтому опубликовать интервью целиком было невозможно. Также в АР сказали, что у них нет практики согласовывать интервью и визировать цитаты. В ЦИК сказали, что рассчитывали на публикацию полноценного интервью.

Коллегия по жалобам на прессу - независимая структура, созданная в 2005 году по договоренности более чем 80 СМИ и НКО как третейский суд для решения конфликтов и саморегулирования в сфере СМИ. Она состоит из двух подразделений - Палаты медиа-сообщества и Палаты медиа-аудитории, в каждой из которых по 25 человек. Члены коллегии ротируются раз в пять лет.