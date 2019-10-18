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Британских дипломатов обеспокоили условия в московском СИЗО, где они посетили Уилана

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники консульского отдела посольства Великобритании в России в четверг посетили обвиняемого в шпионаже Пола Уилана и были обеспокоены условиями его содержания в СИЗО, говорится в твиттере посольства Великобритании в Москве.

"Мы продолжим выражать обеспокоенность по поводу условий его содержания. Мы призываем российские власти соблюдать права г-на Уилана в соответствии со своими международными обязательствами", - говорится в сообщении.

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Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. По обвинению в шпионаже ему грозит до 20 лет заключения.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну, однако, как утверждает защитник, Уилан считал, что на носителе были личные сведения о его предыдущих поездках в РФ, но ознакомиться с его содержимым он не успел. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вину и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Помимо американского Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. По словам адвоката, гражданство США Уилан получил после того, как, будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители - в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что Пол приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец.

Пол Уилан Россия Великобритания

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