Россия и Сербия подпишут соглашение о строительстве центра ядерной науки

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия и Сербия планируют подписание межправительственного соглашения (МПС) о сотрудничестве в строительстве центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ), генеральный контракт может быть подписан через несколько месяцев, сообщил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он ответил на вопросы журналистов в преддверии визита в Белград премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Российская сторона готова к началу реализации проекта центра ядерной науки, технологий и инноваций. Это представляется важным с учетом реальной потребности Сербии в научно-технологической продукции центра, в первую очередь, изотопах для медицины, промышленности и сельского хозяйства, - заявил Приходько, на вопрос о сроках строительства ядерного центра. - Готовящееся к подписанию межправсоглашение предусматривает конкретную последовательность шагов по запуску этого проекта".

"Подготовительная работа по согласованию конфигурации и определению площадки его (ЦЯНТИ - прим. ИФ) размещения уже началась, через несколько месяцев запланирован выход на подписание генерального контракта", - добавил он.

"Что касается возможности сооружения в Сербии атомной электростанции, то в этом вопросе все будет зависеть от позиции сербской стороны, - сообщил Приходько. - В Сербии существуют законодательные ограничения на развитие атомной энергетики. Если сербское руководство в будущем примет решение о запуске национальной атомной энергетической программы, то Россия будет готова стать партнером Сербии в этом стратегическом проекте".

Как сообщалось, Сербия заявила о своем решение строить центр ядерной науки минувшей весной. "Сегодня мы приняли решение о создании центра ядерных технологий в мирных целях, прежде всего, это медицина, сельское хозяйство", - сообщал в середине апреля в Сочи министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.

В январе Россия и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Документы были подписаны в Белграде в рамках визита президента России Владимира Путина в Сербию. В рамках визита ГК "Росатом" и Сербия подписали совместное заявление по сооружению центра ядерной науки, технологии и инноваций в этой стране.