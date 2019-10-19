В Орловской области завели дело после госпитализации истощенного ребенка

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Орловской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении органов профилактики после госпитализации от истощения школьницы в Орле, сообщила в субботу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Как рассказали в СКР, по данным следствия, многодетная семья, в которой воспитывалось восемь несовершеннолетних детей, проживала в Орловском районе области в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, однако, должностными лицами органов системы профилактики не были приняты своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в связи с чем 11-летнея девочка из этой семьи была доставлена в больницу Орла в истощенном состоянии.

В настоящее время дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения.

В рамках расследования дела будет дана уголовно-правовая оценка действием матери детей.