Вице-премьер Борисов подтвердил наличие контракта с Сербией о поставке систем ПВО "Панцирь"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о наличии контракта с Сербией о поставке российских систем ПВО "Панцирь".

"Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал журналистам Борисов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

О том, что Сербия получит от России по контракту комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С", ранее на этой неделе "Интерфаксу" сообщил источник в Белграде. "Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта", - сказал источник.

Борисов напомнил, что сербы довольны российскими вооружениями, в частности, самолетами МиГ-29, которые РФ модернизирует для них.

На вопрос об интересе Белграда к российским системам ПВО он ответил: "Само по себе, что 30-тысячная армия Сербии имеет пакет заказов свыше $600 млн, это говорит о многом".

"Такого пакета заказов, исходя из численности армии, ни у одной страны нет. Я думаю, наши прочные связи в сфере ВТС будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых дееспособных армий на Балканах", - подчеркнул Борисов.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" есть у российских военных в Сирии. Они применяются для прикрытия авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ РФ в Тартусе.

ЗРПК "Панцирь-С" (Разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.