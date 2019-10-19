Поиск

Вице-премьер Борисов подтвердил наличие контракта с Сербией о поставке систем ПВО "Панцирь"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о наличии контракта с Сербией о поставке российских систем ПВО "Панцирь".

"Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал журналистам Борисов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

О том, что Сербия получит от России по контракту комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С", ранее на этой неделе "Интерфаксу" сообщил источник в Белграде. "Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта", - сказал источник.

Борисов напомнил, что сербы довольны российскими вооружениями, в частности, самолетами МиГ-29, которые РФ модернизирует для них.

На вопрос об интересе Белграда к российским системам ПВО он ответил: "Само по себе, что 30-тысячная армия Сербии имеет пакет заказов свыше $600 млн, это говорит о многом".

"Такого пакета заказов, исходя из численности армии, ни у одной страны нет. Я думаю, наши прочные связи в сфере ВТС будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых дееспособных армий на Балканах", - подчеркнул Борисов.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" есть у российских военных в Сирии. Они применяются для прикрытия авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ РФ в Тартусе.

ЗРПК "Панцирь-С" (Разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Сербия Панцирь Юрий Борисов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 19 октября

Зампред правительства РФ Борисов счел высокими шансы на новый контракт с Турцией по ЗРК

МЧС уточнило, что из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек

Россия получит от Сербии картины Николая Рериха в обмен на лист рукописного Евангелия

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Власти заявили, что угрозы населенным пунктам от прорыва дамбы под Красноярском нет

В Нальчике установили всех участников конфликта в вузе МВД

В РПЦ сочли, что отслеживание маньяков в соцсетях эффективнее смертной казни

Прорыв дамбы в Красноярском крае

В МЧС сообщили о шести пропавших без вести из-за ЧП на дамбе под Красноярском

Прорыв дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим при прорыве дамбы

В Красноярском крае 21 октября объявили днем траура по погибшим при прорыве дамбы
Прорыв дамбы в Красноярском крае

После прорыва дамбы в районе Красноярского края ввели режим ЧС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');