Источник сообщил о планах Сербии получить от России комплексы ПВО ближнего действия

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" Фото: EPA\ТАСС

Белград. 17 октября. INTERFAX.RU - Сербия в рамках контракта получит от России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия, сообщил в четверг "Интерфаксу" источник в Белграде.

По его словам, речь идет о поставке зенитных ракетно-пушечных комплексах (ЗРПК) "Панцирь-С".

Комплексы "Панцирь-С" есть у российских военных в Сирии. Они применяются для защиты авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ РФ в Тартусе.

ЗРПК "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс способен защищать объекты от наземных и надводных угроз.