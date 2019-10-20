Полиция в Красноярском крае задержала подозреваемого "вора в законе"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает региональный главк МВД.

"Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю при силовой поддержке сотрудников СОБР в рамках расследования уголовного дела по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Занятие высшего положения в преступной иерархии" задержали мужчину 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый является так называемым "вором в законе".

"В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК Российской Федерации", - говорится в сообщении.