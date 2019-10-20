Поиски пропавших в Красноярском крае осложнились погодными условиями

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Погодные условия в Курагинском районе Красноярского края осложняют поиски пропавших при порыве дамбы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным синоптиков, в настоящее время в районе поисков сильный холодный туман, небольшой снег, видимость менее одного километра и минус семь градусов.

"Да, это осложняет поиски", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, сегодня спасатели продолжают работы по поиску пропавших без вести после порыва дамбы в Курагинском районе края, они должны пройти с собаками 2 тыс. кв. метров, прочесать береговую линию реки Сейба на удалении до 9 километров, а также разобрать завалы мусора, образовавшиеся после порыва дамбы с помощью спецтехники.

В субботу около 02:00 по Москве в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек, шестеро пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.