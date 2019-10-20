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Одного из пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выписали из больницы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Один из госпитализированных районную больницу в поселке Курагино Красноярского края после прорыва дамбы выписан из лечебного учреждения, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Один выписан из курагинской больницы. Выписан по просьбе пациента", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что в настоящее время четыре человека находятся в больнице в Красноярске, их состояние тяжелое, но удовлетворительное. Еще четверо - в стационаре в Курагино. Угрозы жизни ни у кого из пациентов нет.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По данным МЧС, погибли 15 человек, шестеро пропали без вести, 16 пострадали.

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