Поиск

Двое рабочих, оказавшихся под завалами грунта в Екатеринбурге, погибли

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Двое рабочих, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ в Екатеринбурге в субботу вечером, погибли, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Погибли оба. Тело второго рабочего извлечено из-под завала ночью", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по информации о нарушении требований охраны труда при проведении земляных работ СКР организовал доследственную проверку.

Сотрудники следственного комитета совместно с представителями полиции и МЧС выясняют все обстоятельства инцидента. Устанавливаются ответственные за обеспечение безопасности проведения работ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Свердловская область

Новости

РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол

РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Задержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу

Задержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу

Одного из пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выписали из больницы

В Екатеринбурге двух человек завалило грунтом

Что произошло за день: суббота, 19 октября

Зампред правительства РФ Борисов счел высокими шансы на новый контракт с Турцией по ЗРК

МЧС уточнило, что из-за пожара в больнице Новосибирска эвакуировали 160 человек

Россия получит от Сербии картины Николая Рериха в обмен на лист рукописного Евангелия

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Власти заявили, что угрозы населенным пунктам от прорыва дамбы под Красноярском нет

В Нальчике установили всех участников конфликта в вузе МВД

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');