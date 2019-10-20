Двое рабочих, оказавшихся под завалами грунта в Екатеринбурге, погибли

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Двое рабочих, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ в Екатеринбурге в субботу вечером, погибли, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Погибли оба. Тело второго рабочего извлечено из-под завала ночью", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по информации о нарушении требований охраны труда при проведении земляных работ СКР организовал доследственную проверку.

Сотрудники следственного комитета совместно с представителями полиции и МЧС выясняют все обстоятельства инцидента. Устанавливаются ответственные за обеспечение безопасности проведения работ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.