Двое рабочих, оказавшихся под завалами грунта в Екатеринбурге, погибли
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Двое рабочих, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ в Екатеринбурге в субботу вечером, погибли, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
"Погибли оба. Тело второго рабочего извлечено из-под завала ночью", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что по информации о нарушении требований охраны труда при проведении земляных работ СКР организовал доследственную проверку.
Сотрудники следственного комитета совместно с представителями полиции и МЧС выясняют все обстоятельства инцидента. Устанавливаются ответственные за обеспечение безопасности проведения работ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.