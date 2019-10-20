Главу одного из районов Белгородской области арестовали по подозрению во взятке

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал задержанного в четверг вечером главу Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова, сообщает пресс-служба регионального УФСБ в воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе, в отношении Попкова возбуждено и расследуется уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По сообщениям местных СМИ, Попкова подозревают в получении 6 млн 10 тыс. рублей от представителя строительной компании.

Попков возглавляет администрацию района с декабря 2017 года, ранее в течение 15 лет руководил региональным Фондом поддержки ИЖС.