Поиск

Главу одного из районов Белгородской области арестовали по подозрению во взятке

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал задержанного в четверг вечером главу Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова, сообщает пресс-служба регионального УФСБ в воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе, в отношении Попкова возбуждено и расследуется уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По сообщениям местных СМИ, Попкова подозревают в получении 6 млн 10 тыс. рублей от представителя строительной компании.

Попков возглавляет администрацию района с декабря 2017 года, ранее в течение 15 лет руководил региональным Фондом поддержки ИЖС.

Белгородская область Анатолий Попков ФСБ

Новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Семьям погибших из-за прорыва дамбы под Красноярском выплатят по 1 млн рублей

Пенсионная реформа

В ПФР рассказали, кто сможет претендовать на досрочную пенсию

В ПФР рассказали, кто сможет претендовать на досрочную пенсию
Прорыв дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае установили, что на артели произошло разрушение пяти дамб

В Красноярском крае установили, что на артели произошло разрушение пяти дамб
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Один из шести пропавших во время прорыва дамбы в Сибири найден живым

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две дамбы

Житель Ярославской области задержан за поджог дома в Ростове, где погибли семь человек

Житель Ярославской области задержан за поджог дома в Ростове, где погибли семь человек
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Два сотрудника артели под Красноярском задержаны в рамках дела о прорыве дамбы

Два сотрудника артели под Красноярском задержаны в рамках дела о прорыве дамбы

РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол

РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость - смотреть футбол

Двое рабочих, оказавшихся под завалами грунта в Екатеринбурге, погибли

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Задержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу

Задержан директор компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');