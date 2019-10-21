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Боец Росгвардии погиб в Хабаровске после экзамена на "краповый берет"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В одной из больниц Хабаровска скончался боец Росгвардии, который получил серьезную травму во время экзамена на "краповый берет", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

"Происшествие случилось в начале октября. Во время испытаний одному из бойцов стало плохо, он был сразу госпитализирован. Медпомощь оказывалась в полном объеме, но, к сожалению, вчера мужчина скончался в больнице", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в Хабаровск мужчина приехал из Бурятии.

Накануне о гибели бойца Росгвардии во время экзамена на "краповый берет" со ссылкой на источник сообщал хабаровский интернет-портал DVhab.ru. По его данным, во время испытания по единоборствам мужчине на ринге нанесли травму, в результате которой он "впал в кому и не приходя в сознание умер". Источник отмечал, что погибший имел "опыт горячих точек и прочего".

Росгвардия Хабаровск Бурятия

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