СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте "Северная"

Из 14 фигурантов дела вину признал только один

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование дела о гибели 36 рабочих при взрыве метана на угольной шахте "Северная" в Воркуте в феврале 2016 года, дело передано в прокуратуру, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, взрывы в выработках шахты произошли 25 и 28 февраля 2016 года. Причиной стали многолетние и системные нарушения требований промышленной безопасности, которые допускались из-за желания руководства шахты выполнить план оп добыче угля и избежать штрафов.

По делу проходят 14 человек. Это первый замгендиректора - технический директор АО "Воркутауголь" Денис Пайкин, помощник директора по охране труда исполнительного аппарата предприятия Олег Бабиченко, директор шахты "Северная" Михаил Тимофеев, его заместитель Виталий Лавров, главный инженер Виктор Титков, начальник участка по добыче угля №12 Олег Кондратюк, начальник участка аэрологической безопасности Владислав Акиничев, его заместители Андрей Плахов и Александр Халиченко, механик участка Леонид Фролов, электрослесарь Денис Федюков, командир военизированного горноспасательного отряда Леонид Лобков и его помощник Олег Будаев.

Всем фигурантам вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть людей.

Следствие считает, что "по указанию либо с ведома Тимофеева, Лаврова, Титкова, Бабиченко, Акиничева, Кондратюка, Плахова и Халиченко систематически нарушались требования безопасности, связанные с проветриванием горных выработок". Добыча при этом не останавливалась, и это привело в загазованности пространства. Из-за вмешательства Федюкова в шахте перестала работать система автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана.

"Также игнорировалась необходимость принудительного разупрочнения кровли, это привело к ее зависанию и обрушению, последующему повреждению горно-шахтного оборудования, короткому замыканию, воспламенению и взрыву метано-воздушной смеси", - говорится в пресс-релизе.

Госинспектору Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павлу Маслову предъявлено обвинение в халатности. Следствие считает, что он не контролировал соблюдение требований безопасности на шахте.

Из-за нарушений на шахте произошел первый взрыв метана, жертвами которого стали 30 человек. 27 февраля в шахту отправили горноспасателей и горняков, хотя обвиняемые знали, что возможен новый взрыв. Он случился в ночь на 28 февраля, и погибли еще шесть человек. Еще 17 человек в результате двух взрывов получили травмы.

Из фигурантов дела вину признал только Халиченко, он дал показания о системных нарушениях правил безопасности на шахте. Остальные обвиняемые вину отрицают.