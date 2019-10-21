Концерт группы "Алиса" в Череповце привел к задержанию почти 30 человек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В отношении 10 из 28 человек, задержанных в субботу во время выступления группы "Алиса" на рок-фестивале в Череповце, составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД Вологодской области.

"Один материал был составлен по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), девять - по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Кроме того, был составлен ряд административных материалов по статье 20.4 КоАП о нарушении требований пожарной безопасности, они направлены в отдел надзорной деятельности МЧС России для принятия решения", - отметил собеседник агентства.

По данным областного управления Росгвардии, 19 октября в Ледовом дворце Череповца во время выступления группы "Алиса" на фестивале "Время колокольчиков" фанаты зажгли в зале файер и попытались устроить драку, кроме того, они не реагировали на требования прекратить нарушения порядка. Как отметили в Росгвардии, сотрудники ОМОН пресекли их действия.

Увидев бойцов Росгвардии, лидер "Алисы" Константин Кинчев приостановил концерт, потребовав от росгвардейцев покинуть танцпол. После того, как задержанных увели, выступление группы продолжилось.

Участников инцидента передали полиции, решение по их административным делам о хулиганстве и появлении в состоянии опьянения будет принимать суд.