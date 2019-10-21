Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли информацию о сбое при пуске ракеты подлодкой "Рязань" на прошлой неделе в ходе стратегического учения "Гром-2019".

"Информация о якобы "нештатной ситуации" в ходе стратегического командно-штабного учения "Гром", не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом в военном ведомстве заявили, что пуск ракеты с подлодки "Рязань" планировался. "Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", - подчеркнули в министерстве.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ, написала, что в ходе стратегических командно-штабных учений "Гром-2019", финальным этапом которых руководил лично президент России Владимир Путин, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" 17 октября запустил одну межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Р-29Р вместо запланированных двух.

По данным издания, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин на брифинге 14 октября анонсировал пуск двух ракет Р-29Р. Вторая не вышла из шахтной пусковой установки, и подводный крейсер вернулся на базу с неотстрелянной ракетой.

Один из источников "Ведомостей" предположил, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.