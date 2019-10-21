Поиск

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении "Гром-2019"
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли информацию о сбое при пуске ракеты подлодкой "Рязань" на прошлой неделе в ходе стратегического учения "Гром-2019".

"Информация о якобы "нештатной ситуации" в ходе стратегического командно-штабного учения "Гром", не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом в военном ведомстве заявили, что пуск ракеты с подлодки "Рязань" планировался. "Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", - подчеркнули в министерстве.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ, написала, что в ходе стратегических командно-штабных учений "Гром-2019", финальным этапом которых руководил лично президент России Владимир Путин, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" 17 октября запустил одну межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Р-29Р вместо запланированных двух.

По данным издания, врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин на брифинге 14 октября анонсировал пуск двух ракет Р-29Р. Вторая не вышла из шахтной пусковой установки, и подводный крейсер вернулся на базу с неотстрелянной ракетой.

Один из источников "Ведомостей" предположил, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте "Северная"

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Начальник участка красноярской артели арестован по делу разрушенных дамбах

Основателя LinguaLeo отправили на принудительное лечение за убийство сестры

Основателя LinguaLeo отправили на принудительное лечение за убийство сестры

Акции "Яндекса" пошли вверх на отзыве правительства на законопроект Горелкина

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Прорыв дамбы в Красноярском крае

"Сибзолото" сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамб

Наилучшими политиками россияне назвали Штирлица и профессора Преображенского

Наилучшими политиками россияне назвали Штирлица и профессора Преображенского

Красноярский минздрав сообщил о 27 пострадавших после прорыва дамб

Прорыв дамбы в Красноярском крае

Еще десять человек госпитализированы после прорыва дамб под Красноярском

"Ведомости" рассказали о сбое на учении "Гром-2019"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');